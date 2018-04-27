В МИД увидели, как США через Сирию пытаются давить на Россию

Последние действия США в Сирии могут быть попыткой американской стороны увеличить давление на Россию, заявил замглавы МИД Михаил Богданов.

Богданов заявил на круглом столе в Дипломатической академии МИД России: «создается впечатление, что сейчас главным для западных членов СБ ООН является постоянное давление на Россию, а не забота об урегулировании в Сирии», передает РИА «Новости».

Например, «об этом свидетельствует проект (резолюции), вброшенный 14 апреля французами, повторяющий все те же провокационные пассажи и возлагающий ответственность за происходящее в САР исключительно на Дамаск, а вместе с ним и на Москву», отметил дипломат.

Он считает также, что заявления США о том, что уничтоженные 14 апреля объекты в Сирии имеют отношение к производству химоружия.

«Как известно – и это было подтверждено экспертами ОЗХО еще в январе 2016 года – сирийская химическая программа давно свернута, (...) в том числе при содействии США (...). Показательно, что в Вашингтоне дожидаться результатов независимого расследования не захотели», – сказал Богданов.

Дипломат подчеркнул, что Москва не приемлет действий Запада в Сирии, которые связаны в том числе с попытками навязать новый международный порядок, «основанный не на международном праве, а на произвольном применении силы против суверенного государства», что «абсолютно неприемлемо».

«Россия последовательно выступает за мирное урегулирование внутреннего кризиса в Сирии на путях широкого межсирийского диалога», – подчеркнул замглавы МИД России.

Он добавил также, что агрессия США и их союзников в Сирии связана с попытками прикрыть планы по «расчленению» страны.

Ранее сообщалось, что США решили расширить действия в Сирии. До этого замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что процессы, происходящие в Сирии, указывают на укоренение вооруженных сил США на территории арабской республики.