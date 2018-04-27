Руководитель школы для слепых детей крала у них продукты

В Татарстане возбуждено уголовное дело о мошенничестве в отношении руководителя ГБОУ «Лаишевская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья», сообщает Следственный комитет.

По версии следствия, 44-летняя Венера Давлеева, руководитель школы-интерната для слепых детей, давала поварам указание выносить с кухни и передавать ей продукты, в том числе мясо; всего было похищено продуктов более чем на 230 тыс. рублей, говорится в сообщении ведомства в «ТамТам».

Также Давлеева якобы обналичивала десятки тысяч рублей по фиктивным договорам через фирму, которая поставляла продукты питания в учреждение.

Кроме того, по ее указанию водитель школы-интерната незаконно списал горюче-смазочные материалы более чем на 100 тыс. рублей.

В данный момент решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.