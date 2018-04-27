В Кремле не знают об обращении к Путину о помиловании Белых

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков не знает, было ли представлено президенту Владимиру Путину прошение о помиловании бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых.

«Я не обладаю этой информацией», – приводит его слова РИА «Новости». Песков заметил, что процедура помилования – многоступенчатая, в ней должны быть задействованы все необходимые процедуры, в том числе должны пройти несколько комиссий по помилованию, затем вопрос переходит в центральную комиссию.

«Мне неизвестно о том, что эти процедуры выполнялись. Но это сугубо процессуальная часть, а в целом я просто не могу ответить на этот вопрос, потому что не знаю, ставился ли как-то этот вопрос перед президентом», – сказал он.

1 февраля Пресненский суд Москвы приговорил Белых к восьми годам колонии строгого режима за получение взятки в особо крупном размере. Суд также назначил ему штраф в размере свыше 48 млн рублей.