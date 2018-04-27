Белгородские власти прокомментировали «обходной лист на аборт»

Ни одна женщина не жаловалась на то, что врачи требуют подпись от священника Белгородской епархии перед процедурой аборта, заявили газете ВЗГЛЯД в департаменте здравоохранения и соцзащиты Белгородской области.

«Жалоб и обращений на то, что в какой-либо медицинской организации потребовали письменное подтверждение о прохождении консультаций в общественной или религиозной организации, зафиксировано не было. В случае возникновения таких ситуаций департаментом здравоохранения области будет незамедлительно рассмотрено персонально каждое обращение, и приняты исчерпывающие меры по недопущению таких случаев. Если женщина все-таки принимает решение сделать аборт, то ей не может быть отказано в прерывании беременности», – заявила газете ВЗГЛЯД начальник департамента здравоохранения и социальной защиты населения Наталия Зубарева.

Напомним, ранее в Сети появилась информация о том, что жительницам Белгородской области перед абортом необходимо подписать некий обходной лист у членов комиссии, в которую входят не только врачи, но и представители местной епархии. Выяснилось, впрочем, что беседа со священником носит рекомендательный характер, и отсутствие его подписи на бланке не является «противопоказанием» для прерывания беременности по желанию женщины.

В ведомстве уточнили, что в регионе предусмотрены различные варианты поддержки женщин, решивших сохранить беременность: денежные выплаты, работа с психологами и прочие.

«В направлении повышения рождаемости по своим планам работают общественные и религиозные институты. В зависимости от того, какие проблемы провоцируют женщину принять решение прервать беременность, выстраивается работа по устранению причин, которые побудили к данному решению», – сообщила Зубарева.

В результате предпринятых мер в 2017 году 488 женщин решили сохранить беременность. Число абортов в сравнении с 2015 годом снизилось на 19,1%.