Песков сообщил о работе над списком Собчак о помиловании 16 человек

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что список 16 человек, прошение о помиловании которых передала Ксения Собчак главе государства Владимиру Путину, находится в работе.

«Я не могу согласиться с вашей формулировкой о том, что это политзаключенные. Это первое. Второе, он действительно был передан, и он находится в работе», – сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли какие-то результаты работы по изучению списка, который передала Собчак.

На вопрос, есть ли какой-то срок для выполнения этой работы, Песков сказал, что какая-то позиция еще не сформулирована, но после того, как она будет, «тогда уже будет понятно», передает РИА «Новости».

Также Песков не знает, обращался ли еще раз кто-то со стороны Собчак к президенту по этому вопросу.

В конце марта президент Владимир Путин поручил администрации проработать прошение Ксении Собчак о помиловании 16 человек.