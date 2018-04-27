Нефть подешевела после роста в четверг

Мировые цены на нефть в ходе торгов в пятницу утром перешли к коррекционному снижению, но аналитики ожидают роста на сохранении опасений возобновления санкций США против Ирана.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,27% – до 74,54 доллара за баррель, цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 0,23% – до 68,03 доллара за баррель.

При этом нефтяная марка Brent демонстрирует рост на 0,7% в недельной динамике – четвертую неделю подряд, передает РИА «Новости».

«Рынки продолжают оценивать потенциальные сбои поставок (нефти), если США откажутся от продления ядерного соглашения 2015 года с Ираном», – сообщает агентство Reuters со ссылкой на аналитика ANZ Bank.