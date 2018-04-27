Глава Шихан поблагодарил британцев за рекламу

Администрация города Шиханы, в котором якобы разработали отравляющее вещество «Новичок», благодарна британским СМИ за «рекламу», которую необходимо использовать для привлечения в город инвестиций, рассказал глава ЗАТО Шиханы Андрей Татаринов.

«Никто ведь о Шиханах не знал до той поры, пока нас не прорекламировали британские СМИ. Этой возможностью надо пользоваться для привлечения в город инвестиций», – передает РИА «Новости» слова Татаринова.

Напомним, ранее британская разведка утверждала, что отравляющее вещество, использованное против экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, якобы было произведено на военной научно-исследовательской базе в городе Шиханы под Саратовом.

Вместе с тем эксперты британской лаборатории «Портон-Даун» признавали, что не нашли доказательств российского происхождения вещества «Новичок».