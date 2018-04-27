Житель Хабаровска послал e-mail с обещанием убить судью

В Хабаровске возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, приславшего в суд электронное письмо с угрозой убийства судьи.

Как говорится в сообщении на сайте регионального СК, мужчина оказался недоволен вынесенным судом в отношении него решением и отправил на электронную почту суда письмо, содержащее нецензурную брать и обещание убить судью.

Следователи отметили, что раньше этот мужчина привлекался к уголовной ответственности по статьям «уничтожение чужого имущества», «оскорбление представителя власти», «угроза убийством» и «неуважение к суду».

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Теперь за письмо с угрозами мужчине по ч.1 ст. 296 УК РФ грозит до трех лет лишения свободы.