В Сеть попали кадры убийства лидера йеменских хуситов

Арабские СМИ опубликовали кадры авиаудара саудовских ВВС по автомобилю главы Высшего политсовета Йемена, лидера движени «Ансар Алла» Салеха ас-Сама.

На кадры попал пуск двух ракет, первая из которых попала в автомобиль. Вторая машина остановилась рядом, из нее выбежали люди, после чего была пущена вторая ракета, передает РИА «Новости».

Напомним, в понедельник глава политбюро йеменских повстанцев «Ансар Аллах» (также известных как хуситы), руководитель Высшего политического совета Йемена Салих ас-Саммад был убит в результате авианалета.