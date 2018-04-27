В Хабаровском крае река Тумнин перелилась через защитную дамбу

В Хабаровском крае ледовый затор на реке Тумнин привел к резкому повышению уровня воды и ее переливу через защитную дамбу, спасатели готовы эвакуировать население, сообщает региональный главк МЧС России.

На территории поселка Тумнин введен режим ЧС. «По состоянию на 10.00 (03.00 мск) 27 апреля в результате перелива реки через защитную дамбу подтоплены десять дворовых территорий частных домов по улицам Набережная и Лесная с населением 21 человек», – говорится в сообщении на сайте регионального главка МЧС.

Для жителей подворий, оказавшихся в зоне подтопления, на базе средней школы поселка Тумнин развернут пункт временного размещения, однако люди отказались от отселения.

Ранее эксперты предрекли Дальнему Востоку удвоение числа крупных наводнений.