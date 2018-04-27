Анонсирован визит министра экономики Японии в Россию

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко, отвечающий за развитие экономических отношений с Москвой, объявил о планах свершить двухдневный визит в Россию, который состоится с 28 по 29 апреля.

По словам министра, его визит должен подтвердить продвижение плана экономического сотрудничества в преддверии запланированной на май встречи лидеров Японии и России, передает ТАСС.

Как ожидается, в ходе визита Сэко проведет ряд двусторонних встреч, в том числе с первым заместителем премьер-министра России Игорем Шуваловым.

Накануне в Россию для участия в четвертом российско-японском форум «Точки соприкосновения» отправилась японская парламентская делегация во главе с генсеком правящей Либерально-демократической партии Тосихиро Никаи. В состав делегации входят около 200 представителей региональных администраций и бизнес-кругов Японии.

Напомним, в феврале премьер Японии Синдзо Абэ изъявил желание после выборов российского президента посетить Россию с визитом и провести встречу на высшем уровне.