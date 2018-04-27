Американский сенатор отделался порицанием за дорогие подарки от спонсоров

Комитет сената Соединенных Штатов по этике вынес «суровое порицание» сенатору от Нью-Джерси Роберту Менендесу, который является старшим демократом в комитете по международным отношениям, за незадекларированные подарки значительной ценности, полученные им от спонсора.

Сенатор был уличен в том, что неоднократно и сознательно получал подарки значительной ценности, не имея необходимого в таких случаях одобрения конгресса и не указывая факт получения подарков в своей декларации, как того требуют правила сената и законодательство США, передает РИА «Новости».

Напомним, в апреле прошлого года один из американских конгрессменов обнародовал многочисленные факты коррупции, откатов и торговли должностями в Конгрессе США.