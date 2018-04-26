Хафтар вернулся в Ливию

Командир Ливийской национальной армии Халифа Хафтар вернулся в Бенгази спустя две недели после появления сведений о том, что он проходит лечение во Франции, сообщают СМИ.

Халифа Хафтар отсутствовал две недели – как утверждалось, он находился в Париже. Его встретила делегация высших должностных лиц. Он прилетел из Каира, сообщает Reuters.

Каких-либо фотографий или видеороликов о прибытии Хафтара в Бенгази не были опубликованы.

В середине апреля источник заявлял, что Халифа Хафтар якобы скончался в Париже. Позже на ТВ показали сюжет, в котором фигурировал живой Хафтар. Перед этим сообщалось, что он якобы перенес сердечный приступ.

По одним данным, он якобы находится на лечении в Иордании, по другим – во Франции. Эти сообщения опровергались соратниками Хафтара.