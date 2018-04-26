Турция заявила о старте серийного выпуска собственных танков

Турецко-катарская компания BMC выиграла многомиллиардный тендер на серийное производство национальных танков Altay.

Информацию о скором заключении контракта с BMC подтвердил представитель по госзакупкам, сообщает Defense News. По его словам, компания выиграла конкурс потому, что предложила наивысшую цену.

Другими участниками конкурса были Otokar, компания-производитель прототипа Altay, и компания FNSS.

Контракт на серийное производство танка планировалось подписать ещё в 2016 году, но из-за наложенных на Турцию санкций ЕС, Австрия отказалась передать Анкаре технологии производства двигателя.

В марте 2007 года между Секретариатом оборонной промышленности минобороны Турции и турецкой компанией Otokar было подписано соглашение о создании прототипа турецкого национального танка Altay. Otokar заключила с южнокорейской компанией Hyundai Rotem соглашение о совместной разработке нового танка. Первый образец танка был представлен общественности 11 мая 2011 года на выставке вооружений IDEF-2011, которая проходила в Стамбуле.