Самолет в Казани совершил вынужденную посадку из-за курильщика

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что самолет рейса Москва – Челябинск совершил вынужденную посадку из-за пассажира, курившего на борту.

«Сотрудниками линейного отделения полиции в аэропорту города Казани составлен административный протокол в отношении пассажира авиарейса Москва – Челябинск, курившего на борту воздушного судна», – приводит слова Волк пресс-служба МВД.

Авиалайнер совершил вынужденную посадку в аэропорту города Казани. Командир экипажа через диспетчера обратился за помощью к сотрудникам транспортной полиции в связи с тем, что мужчина курил в самолете.

Нарушителя сняли с рейса и доставили в линейное отделение полиции. В отношении 33-летнего жителя Челябинска был составлен протокол об административном правонарушении по п.1 ст. 6.24 КоАП России.