Канье Уэст столкнулся с волной ненависти за твит в поддержку Трампа

После того, как американский рэпер и муж телезвезды Ким Кардашьян Канье Уэст поддержал Трампа в Твиттере, его обвинили в приеме наркотиков и потере рассудка.

Репер Канье Уэст поддержал американского президента Дональда Трампа, назвав его братом. По словам музыканта, в них обоих есть энергия дракона.

«Вам не нужно соглашаться с Трампом, но толпа не может заставить меня не любить его. У нас обоих есть энергия дракона. Он мой брат. Я люблю каждого. Я не согласен со всем, что кто-либо делает. Это то, что делает нас отдельными личностями. И у нас есть право на независимое мышление», – написал он в своем микроблоге в Twitter.

You don't have to agree with trump but the mob can't make me not love him. We are both dragon energy. He is my brother. I love everyone. I don't agree with everything anyone does. That's what makes us individuals. And we have the right to independent thought. — KANYE WEST (@kanyewest) 25 апреля 2018 г.

«Если ваш друг прыгает с моста, вам не нужно делать то же самое. Ты будучи собой сражаешься за то, чтобы быть собой. Люди в моей жизни разделяют идеи Трампа примерно 50 на 50, но я не говорю сторонникам Хиллари не поддерживать Хиллари. Я люблю Хиллари тоже», – отметил он во втором твите.

If your friend jumps off the bridge you don't have to do the same. Ye being Ye is a fight for you to be you. For people In my life the idea of Trump is pretty much a 50 50 split but I don't tell a Hillary supporter not to support Hillary

I love Hillary too. — KANYE WEST (@kanyewest) 25 апреля 2018 г.

На что лидер Штатов написал в ответ, что это круто, и выразил ему благодарность.

Фото этой записи музыкант опубликовал в своем микроблоге, после чего получил в своей адрес шквал критики. В итоге переписка между знаменитостями привела к скандалу: рэпера обвинили в приеме наркотиков и сумасшествии:

«Мы должны отречься от Канье», – считает Radtheone1987.

«Он любит Трампа, он слишком не образован, чтобы сделать скриншот», – написал JFarero.

«При всем уважении, вы должны были получить образование по окончании школы, отписываюсь», – отказалась AmyDentata.

«Самовлюбленный псих», – считает Kay_Play.

«Ты можешь думать за себя или ты на наркоте?», – уточняет nridenour42

В спор пришлось вмешаться Ким Кардашьян, она попросила 59 млн своих подписчиков и СМИ не очернять Уэста и опровергнуть ложные обвинения в нарушении его психики.