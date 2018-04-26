Ми-8 совершил аварийную посадку на Алтае

Аварийную посадку совершил вертолет Ми-8 авиакомпании «Алтайавиа» в Залесовском районе Алтайского края, никто не пострадал, сообщили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК России.

В сообщении на сайте ведомства отмечается, что 26 апреля «в районе села Видоново Залесовского района Алтайского края в связи с технической неисправностью двигателя совершил аварийную посадку вертолет Ми-8 авиакомпании «Алтайавиа».

По предварительным данным, на борту вертолета находилось пять пассажиров и три члена экипажа. Никто не пострадал.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.