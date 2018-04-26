Отряд кораблей Балтфлота вошел в Средиземное море

Отряд кораблей Балтийского флота в составе фрегата «Ярослав Мудрый» и танкера «Лена» зашел в Средиземное море, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтфлоту Роман Мартов.

Мартов отметил, что отряд кораблей завершил проход Гибралтарского пролива и вошел в Средиземное море. «За время перехода через Атлантику экипажи кораблей совершенствовали морскую выучку, провели ряд корабельных учений по борьбе за живучесть, а также по маневрированию в районах интенсивного судоходства и рыбного промысла», – приводит его слова РИА «Новости».

В ближайшее время корабли перейдут к месту якорной стоянки в западном районе Средиземного моря, там будут пополнены запасы корабля.

На прошлой неделе бельгийский фрегат «Луиз-Мария» устроил преследование российского сторожевого корабля «Ярослав Мудрый» и танкера «Лена».

В субботу, 21 апреля, в акваторию Средиземного моря вошли сторожевые корабли ВМФ России «Пытливый» и «Сметливый».