Столтенберг объяснил отказ от проведения комиссии НАТО-Украина

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что комиссия НАТО – Украина на уровне глав МИДов не будет созвана.

«Мы не проводим комиссию НАТО – Украина на уровне глав МИД 27 апреля, так как она была блокирована Венгрией, у которой есть возражения по поводу украинского закона о языке», – приводит его слова RT.

Отметим, что Венгрия уже в третий раз заблокировала заседание комиссии НАТО – Украина на уровне глав внешнеполитических ведомств.

Будапешт ранее пообещал давить на Киев до тех пор, пока он не внесет изменения в принятый осенью закон об образовании, ограничивающий возможности для обучения на Украине на языках национальных меньшинств.