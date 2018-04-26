Песков рассказал о выявленных после пожара в Кемерово чудовищных нарушениях

Следственный комитете после пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» постоянно информирует о выявленных нарушениях, многие из которых чудовищны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, Кремль знаком с публикацией о нарушениях и причинах трагедии в Кемерово. Однако он заметил, что результатов следственных действий пока нет, достоверно их может предоставить только СК, передает РИА «Новости».

«Следственный комитет постоянно информирует о ряде выявленных фактов – о нарушениях тех или иных правил, многие из них, конечно, являются чудовищными, то, что собственно и привело к потере такого количества людей и детей», – отметил Песков.

Он также добавил, что российское руководство знает о всех проблемах в МЧС, их никто не скрывает.

«То, что есть какие-то проблемы, наверное, никто этого не скрывает. Поэтому нельзя предаваться эмоциям, нужно трезво оценивать ситуацию. Руководству страны все имеющиеся проблемы хорошо известны», – отметил он.

Песков напомнил, что МЧС – это ведомство, относящееся к президентсткой прерогативе.

«Президент, конечно, самым плотным образом держит под своим контролем работу этого ведомства, и, тем более, к сожалению, эта работа часто бывает востребована», – сказал Песков.

Материалы же о положении дел в этом ведомстве, по мнению Пескова, не во всем сходятся с информацией, получаемой по линии ведомства. Говорить о том, что все развалено, заметил пресс-секретарь президента, неверно.

«Огромное количество спасателей и пожарных работают по тушению пожаров на просторах нашей страны и занимаются спасением тысяч и тысяч наших граждан, которые страдают вследствие паводков», – сказал он.

Напомним, окончательное количество погибших в результате пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» - 60 человек. По данным МЧС, к пожару привело короткое замыкание, вызванное протечкой через крышу.