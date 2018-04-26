«Мотор Сич» не дали провести годовое собрание акционеров

Украинский национальный депозитарий отказал запорожскому заводу «Мотор Сич» в выдаче реестров акционеров, из-за чего предприятие не смогло провести годовое собрание.

«Национальный депозитарий, сославшись на решение суда, не выдал заводу реестры акционеров. В связи с этим назначенное на 25 апреля собрание акционеров не состоялось», – сообщил представитель «Мотор Сич», передает ТАСС.

Во вторник Служба безопасности Украины заявила, что иностранная компания собирается получить контрольный пакет акций украинского предприятия «Мотор Сич», чтобы затем попытаться его «уничтожить». Накануне сотрудники СБУ пришли с обысками в «Мотор Сич».

В сентябре 2017 года спецслужба заявила, что подозревает президента и генконструктора компании, депутата Рады Вячеслава Богуслаева в незаконной продаже 56% акций предприятия китайским инвесторам. В 2017 году украинский суд арестовал акции.

«Мотор Сич» – предприятие в Запорожье, которое разрабатывает, производит, ремонтирует и обслуживает авиационные газотурбинные двигатели для самолетов и вертолетов, а также промышленные газотурбинные установки.