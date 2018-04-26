В пермской Губахе пытались взорвать Вечный огонь

В городе Губаха Пермской области неизвестные попытались взорвать Вечный огонь.

Вандалы бросили аэрозольные баллоны в чашу Вечного огня и скрылись, сообщает телеграм-канал «360tv».

Очевидцы сообщают, что прозвучало около десяти хлопков.

Видео с места происшествия приводит РЕН ТВ.

Отмечается, что в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю заявили об отсутствии обращений от граждан по данному факту.

Полицейские осмотрели мемориала, повреждений обнаружено не было.

Ранее сообщалось, что в Омской области подростки пожарили крабовое мясо на Вечном огне.