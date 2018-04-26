В России собрались ввести совместные завещания супругов

На рассмотрение Госдумы внесен законопроект, которым расширяются возможности граждан по распоряжению имуществом на случай смерти.

Автором законопроекта стал глава комитета по законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»), передает ИА Regnum.

Согласно внесенной инициативе, супруги смогут заключать наследственные договоры и составлять совместные завещания, такие договоры будут иметь приоритет над завещанием.

«Законопроект является антиофшорной мерой, поскольку предлагает новые возможности для сохранения бизнеса в российской юрисдикции», – сказал Крашенинников. По его словам, законопроект направлен на расширение свободы распоряжения на случай смерти, снижение рисков конфликтных ситуаций не только в семье, но и в обществе в целом.

Супруги смогут по своему обоюдному усмотрению завещать общее имущество, а равно имущество каждого из них любым лицам, любым образом определить доли наследников в указанных наследственных массах, определить имущество, входящее в наследственную массу каждого из супругов, если такое определение не нарушает прав третьих лиц, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения, включить в завещание другие завещательные распоряжения, возможность совершения которых предусмотрена Гражданским кодексом.

Прописывается, что совместное завещание супругов утрачивает силу в случае расторжения брака, признания брака недействительным, а также в случае отмены одним из супругов.

Совместное завещание супругов подлежит нотариальному удостоверению. Кроме того, вводится обязательная видеофиксация нотариального удостоверения совместного завещания, если оба супруга не возражают против такой процедуры.