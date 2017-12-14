Умер актер из сериала «Сваты»

В возрасте 52 лет ушел из жизни народный артист Украины Олег Треповский.

Об этом сообщает портал «Медианяня».

Причины смерти актера не раскрываются.

Треповский известен по таким сериалам, как «День рождения Буржуя», «Сваты», «Возвращение Мухтара», «Девять жизней Нестора Махно» и «Сашка».

Также он снялся в фильмах «Чужие души», «Братские узы», «Владыка Андрей» и «Голден лав», за роль в котором он был номинирован на украинскую кинопремию «Золотая Дзига» в номинации «Лучшая мужская роль».

В 2011 году Треповский получил звание народного артиста Украины.