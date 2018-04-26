В ООН рассказали, кто организует новую волну миграции в Европу

Члены ИГ*, бежавшие из Сирии, сговариваются с экстремистами в Африке для организации новой волны миграции в страны Европы, заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бисли.

«Вы столкнетесь с моделью, похожей на ту, что была несколько лет назад, только теперь ИГ* и другие экстремистские группировки будут вмешиваться в миграционные процессы еще больше. Мы видим, что они сотрудничают с такими экстремистскими группировками, как «Боко Харам» и «Аль-Каида», чтобы поделить территорию и ресурсы, а также продолжить вмешательство и дестабилизацию в надежде создать новый миграционный поток в Европу, куда они смогут внедриться и создать хаос», – передает ТАСС интервью Бисли газете «Гардиан».

По его словам, особое внимание европейцам следует уделить процессам, происходящим в зоне африканского Сахеля.

«Мое послание европейцам таково: если вы думаете, что у вас была проблема миграции, созданная нацией в 20 млн человек, такой как Сирия, из-за дестабилизации и конфликта, дождитесь, пока регион Сахеля с 500 млн человек дестабилизируется еще больше. Именно сейчас европейскому и международному сообществам необходимо проснуться», – сказал представитель ООН.



Напомним, 10 марта 2018 года чешская полиция задержала под Прагой направлявшийся в Германию небольшой грузовой фургон с 22 гражданами Ирака, Сирии и Турции, среди которых оказались четверо детей и беременная женщина.