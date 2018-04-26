В Минкомсвязи исключили регулирование интернета по примеру Китая

Россия никогда не пойдет по китайскому пути регулирования интернета, заявил замглавы Министерства связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин.

«Это пустые опасения», – приводит его слова РИА «Новости». Волин отметил, что Россия «активно дружит» с Китаем и обменивается информацией по поводу развития медиарынка, однако Москва исходит из того, что «Россия есть Россия, Китай есть Китай».

«Мы никогда не пойдем по китайскому пути в отношении интернета. У нас свой российский путь и никакой речи о создании российского Firewall сегодня не идет», – сказал Волин на российско-китайской конференции международного дискуссионного клуба «Валдай» «Россия и Китай: современные вызовы развития».

Он призвал во время разговоров о создании Firewall учитывать и экономическую составляющую – «штука эта крайне дорогая и затратная». По словам Волина, находясь в Китае, у любого человека при желании будет возможность «получить доступ к запрещенным в Китае интернет-ресурсам в течение 7 минут без всяких проблем».

С 2009 года в Китае действует мощный интернет-фильтр Great Firewall of China, блокирующий Google, Facebook и Twitter, а также сайты западных изданий как на китайском, так и английском языках. В таких условиях огромной популярной пользуются китайские аналоги – WeChat, Weibo, QQ.

Волин также сообщил, что речь о создании защищенного мессенджера для государственных ведомств идет, но это никак не связано с вопросом блокировки Telegram. «Защищенный мессенджер – это продукт, в котором можно было бы обмениваться, в том числе, и деликатной информацией, которая не подлежит общему пользованию», – сказал он.

Он подчеркнул, что ни в Telegram, ни в WhatsApp, ни в Viber государственные структуры и служащие никогда не обменивались информацией ограниченного доступа.

Ранее в четверг в Мосгорсуд поступила жалоба адвокатов, представляющих мессенджер Telegram, на решение о немедленной блокировке сервиса.