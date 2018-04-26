Жалоба на блокировку Telegram поступила в Мосгорсуд

В Мосгорсуд поступила жалоба адвокатов, представляющих мессенджер Telegram, на решение о немедленной блокировке сервиса.

Согласно материалам дела, жалоба на решение Таганского суда Москвы поступила в минувшую среду. Дата ее рассмотрения в Мосгорсуде пока не назначена, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор прекратит веерно вносить крупные подсети в реестр запрещенной информации, перейдя на более точечный подход при блокировке Telegram.

Перед этим в работе видеохостинга YouTube и поисковой системы Google на территории России произошел сбой. Сбои начались в ночь на 22 апреля. Роскомнадзор заявил, что Google не выполняет требования по блокировке Telegram на территории России, в связи с этим некоторые адреса компании оказались в реестре запрещенных.

Напомним, в среду замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что Amazon, Google и другие американские IT-гиганты, которые предоставляют IP-адреса Telegram, могут создать условия для ограничения его работы, но не делают это по политическим соображениям.