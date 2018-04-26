Пекин объявил о готовности к введению барьеров на китайские инвестиции в США

Власти Китая выразили решительный протест против любых односторонних протекционистских мер, однако заверили в готовности экономики Поднебесной к введению Вашингтоном барьеров на китайские инвестиции, заявил официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн.

Он выразил надежду, что США будут действовать в большем соответствии с общемировыми тенденциями, передает ТАСС.

По словам Гао Фэна, благодаря китайскому капиталу в Соединенных Штатах появилось множество новых рабочих мест.

Ранее Китай пообещал победить в войне с США за свободную торговлю. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об американо-китайской торговой войне.