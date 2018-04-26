УПЦ в США поддержала предоставление автокефалии раскольникам из УПЦ КП

Украинская православная церковь в США (самоуправляемая церковь в составе Константинопольского патриархата) поддержала создание поместной автокефальной церкви на Украине, говорится в заявлении постоянного совета епископов этой церкви.

Постоянный совет епископов Украинской православной церкви за рубежом Украины (высший орган УПЦ в США) назвал присутствие Московского патриархата на Украине «332 годами неканонического и часто мучительного подчинения иностранному православному патриархату», передает РИА «Новости».

Украинская православная церковь в США также сообщила, что составила «ясное послание в поддержку действиям его святейшества (патриарха Константинопольского Варфоломея) и священного синода Константинополя о возможном предоставлении Украинской церкви томоса (указа об) автокефалии».

В воскресенье Порошенко заявил, что Константинопольский патриархат якобы начал работу по введению автокефалии Украинской православной церкви. Близкий ко Вселенскому патриархату источник сообщил, что так называемая Украинская православная церковь Киевского патриархата не получит автокефалии.

Председатель отдела внешних церковных связей Украинской православной церкви Московского патриархата протоиерей Николай Данилевич пояснил, что Константинопольский патриархат, «не сделает ничего такого, что бы помешало» всеправославному единству.