Глава Пентагона заявил о «многолетнем нарушении» Россией ДРСМД

Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что Россия якобы нарушает положения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) уже в течение нескольких лет.

По словам Мэттиса, надежность России как партнера по контролю над вооружениями якобы находится под вопросом, передает ТАСС.

«Хотя мы стремимся убедить Россию вернуться к соблюдению [этого договора], продолжительность этих нарушений свидетельствует о том, что добиться прогресса [в дальнейших] усилиях по контролю над вооружениями будет непросто», – говорится в обращении главы Пентагона, подготовленном к закрытым слушаниям в комитете Палаты представителей Конгресса США по ассигнованиям.

При этом Мэттис считает, что «Россия и США вовремя выполнили требования, закрепленные в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений» (ДСНВ) от 2010 года.

Напомним, 19 апреля в Женеве состоялось заседание комиссии России и США по ДСНВ.

Отметим, Россия неоднократно обвиняла США в невыполнении важнейших международных договоров. Так, газета ВЗГЛЯД отмечала, что Россия еще в прошлом году заподозрила США в нарушении сразу нескольких пунктов Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.