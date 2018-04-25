Европейский спутник Sentinel-3B выведен на расчетную орбиту

Европейский спутник дистанционного зондирования Земли Sentinel-3B, запущенный в среду вечером с космодрома Плесецк на российской ракете-носителе «Рокот», выведен на расчетную орбиту, сообщила пресс-служба Европейского космического агентства (ЕКА).

Разгонный блок «Бриз-КМ» со спутником Sentinel-3B отделился от третьей ступени носителя в 21.02 мск, передает ТАСС.

После отделения от разгонного блока спутник был принят на управление заказчиком запуска – Европейским космическим агентством.

Напомним, в среду вечером российская ракета «Рокот» стартовала с космодрома Плесецк с европейским спутником мониторинга морей Sentinel-3b.