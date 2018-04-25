С космодрома Плесецк стартовала ракета «Рокот» со спутником Sentinel-3b

Российская ракета «Рокот» стартовала с космодрома Плесецк с европейским спутником мониторинга морей Sentinel-3b.

Как сообщает РИА «Новости», космическая часть (связка из разгонного блока «Бриз-КМ» и самого спутника) выйдет на промежуточную орбиту в 21.03 мск, а в 22.17 спутник будет выведен на расчетную орбиту.

Sentinel-3B на орбите должен будет «присоединиться» к своему близнецу – Sentinel-3A, запущенному 16 февраля 2016 года.

Спутники могут мониторить температуру на поверхности океанов для прогноза погоды, загрязнение океанов, морскую биопродуктивность и изменение уровня моря. Приборы спутников смогут «осмотреть» всю ЗЕмлю за двое суток.

На суше спутники будут поддерживать аппараты серии Sentinel-2, помогая давать более четкую картину пожаров, состояния растительности и уровня рек и озер.

Sentinel-3B находился на космодроме Плесецк с середины марта. На прошлой неделе его «спрятали» в головной обтекатель, после чего доставили к стартовому столу и водрузили на дожидающуюся его ракету.

Напомним, 13 октября октябре 2017 года с космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель «Рокот» с европейским спутником дистанционного зондирования Земли Sentinel-5P. До этого в Центре Хруницева заявили, что последний пуск ракеты-носителя «Рокот» будет коммерческим, в первом квартале 2018 года он выведет на орбиту европейский спутник Sentinel-3B, после чего программа будет завершена.