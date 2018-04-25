Убийца на грузовике в Канаде травмировал 90-летнюю россиянку

Во время наезда фургона на пешеходов в канадском Торонто ранения получила гражданка России, сообщили в российском посольстве в Оттаве.

«В ходе трагического инцидента 23 апреля в результате умышленного наезда минивэна на пешеходов в Торонто пострадала гражданка России, имеющая также и канадское гражданство. Это Александра Степановна Кожевникова 1927 года рождения, ветеран труда», – цитирует ТАСС представителя российской дипмиссии.

По словам собеседника агентства, пожилая женщина была травмирована, получив удар по касательной и упав на землю.

«Ей была оперативно оказана необходимая медицинская помощь. В настоящее время ее состояние стабильное, родственники рассчитывают на скорую выписку и выражают благодарность медицинскому персоналу больницы», – сообщили в посольстве, добавив, что сотрудники генконсульства России в Торонто находятся на связи с сыном пострадавшей.

В понедельник, 23 апреля, в 13.26 по местному времени (20.26 мск) фургон выехал на тротуар на улице Янг в Торонто и начал давить людей. В результате погибли 10 человек. За рулем был 25-летний житель Ричмонда Алекс Минассиан.