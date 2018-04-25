Кита выбросило на берег на Сахалине

На Сахалине к берегу прибило тушу кашалота, сообщают местные рыбаки.

В Сети появился ролик, на котором видно, как водами к берегу прибивается туша крупного морского обитателя; автор ролика предполагает, что это может быть касатка или китенок.

Отмечается, что инцидент произошел в поселке Шахтерск, передает РЕН ТВ.

Напомним, в марте на берег залива Хэмелин в Австралии выбросились более 150 черных дельфинов.