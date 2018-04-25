Стало известно о намерении Би-би-си перенести российскую редакцию в Латвию

Британская телерадиовещательная корпорация Би-би-си попросила латвийские власти рассмотреть вопрос о переносе региональной редакции из России в балтийскую республику, сообщил пресс-секретарь МИД Латвии Гинтс Егерманис.

«К нам обратилось бюро Би-би-си в Латвии. Учитывая, что в России для журналистов уже длительное время сложные обстоятельства, британцы стали рассматривать возможность эвакуироваться из Москвы или из России», – передает его слова ТАСС.

Егерманис заявил, что Латвия готова принять российскую редакцию корпорации. При этом Би-би-си просит оказать поддержку с оговоркой «если такая необходимость возникнет».

По словам представителя МИД Латвии, вопрос обсуждался, решение о предоставлении такой поддержки принято на Совете по национальной безопасности.

Латвия выразила готовность оказать Би-би-си практическую помощь в этом вопросе. Егерманис напомнил о портале «Медуза», который также «вещает из Риги».

«Если появится такая необходимость, у нас уже есть прецеденты, как это можно было бы сделать», – подчеркнул пресс-секретарь МИД Латвии.