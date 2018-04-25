Британия захотела создать собственную систему навигации

Британия рассматривает возможность запуска собственной спутниковой системы навигации в качестве замены проекту «Галилео», пишет Financial Times.

«Мы рассматриваем ряд вариантов, но, если наши партнеры в ЕС откажутся, мы выйдем из проекта. Также мы рассматриваем возможность запуска собственной системы», – заявил источник в правительстве, передает ТАСС.

Сообщается, что Великобритания также рассматривает пути возврата своих финансовых вложений в европейскую спутниковую программу, составляющие около 1,4 млрд евро. Сейчас Британия предоставляет необходимые для европейской программы «Галилео» технологии, включая наземное управление и шифрование.

В марте сообщалось, что компании из Королевства скорее всего будут вынуждены покинуть проект «Галилео» после Brexit.

«Галилео» (Galileo) – совместный проект спутниковой системы навигации ЕС и Европейского космического агентства, является частью транспортного проекта Трансъевропейские сети. Система предназначена для решения геодезических и навигационных задач. Помимо стран ЕС, в проекте участвуют Китай, Израиль, Южная Корея и Украина. Реализация проекта началась в 2006 году. Британия инвестировала около 12% от общей суммы – 1,5 млрд долларов.