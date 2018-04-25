Вейп загорелся в руках студентки, есть пострадавшие

Вейп загорелся в руках студентки колледжа в Зеленограде, три человека получили травмы, сообщили в учебном заведении.

Как рассказали в колледже, за территорией учебного заведения в руках у девушки загорелся вейп. Она сама и две ее подруги в результате инцидента получили незначительные травмы.

По информации врачей, у одной из студенток рана на подбородке, у другой слабый ожог двух пальцев, у третьей местами покраснело лицо, передает РИА «Новости».

Помощь пострадавшим оказали на месте, в колледже проводятся профилактические мероприятия.

Напомним, в феврале 2017 года парламентарии Мосгордумы проголосовали за принятие проект закона, предусматривающего ограничение продажи вейпов.

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