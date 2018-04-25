Лондонская биржа не отменила ограничений на алюминий «Русала»

Лондонская биржа металлов (LME) не стала отменять временные ограничения на торговлю алюминием «Русала», говорится в сообщении ведомства.

Таким образом, решение от 10 апреля о вводе временного ограничения на торговлю металлами «Русала» из-за санкций США оставили в силе, передает РИА «Новости».

Биржа выпустила заявление после того, как в понедельник OFAC (департамент Минфина США по контролю за иностранными активами) выпустил документ (лицензия №14), продлевающий срок завершения контрактов с «Русалом» в рамках санкций до 23 октября 2018 года. Первоначальный срок был установлен до 5 июня.

В LME отметили, что проводится дальнейший анализ ситуации. Ведомство «может выпустить дополнительное сообщение в установленном порядке».

Напомним, 6 апреля США ввели санкции против 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. Немецкий журнал Der Spiegel написал, что цены на алюминий резко выросли после того, как американские санкции коснулись российского концерна «Русал», промышленным организациям Германии грозит опасная нехватка этого сырья.

В понедельник США выдвинули условие снятия санкций с «Русала».