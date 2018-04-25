Турции не понравилось заявление Трампа о «массовом зверстве»

Анкара отвергает допущенную президентом США Дональдом Трампом «субъективную интерпретацию» событий 1915 года, заявил МИД Турции.

Турция ожидает от США справедливой оценки «периода, в течение которого все народы Османской империи пострадали чрезвычайно», говорится в сообщении МИД Турции.

Ведомство напоминает, что за тот же период более 500 тыс. мусульман были армянскими боевиками. «Турция по-прежнему предлагает создать совместную историческую комиссию для того, чтобы пролить свет на этот болезненный период истории, и уже открыла свои архивы для исследователей», – отмечают в МИД.

В МИД также упомянули о том, что во вторник в память об османских армянах, которые погибли в период Первой мировой войны, прошла церемония в Армянском патриархате в Стамбуле. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил участникам церемонии послание, посвященное потомкам османских армян, что «отражает подход Турции к этому чувствительному вопросу».

Во вторник Трамп в своем заявлении назвал убийство армян в Османской империи «одним из наихудших массовых зверств ХХ века», передает РИА «Новости». Он отметил, что США намерены добиваться того, чтобы подобное никогда не повторилось.

Федеральные власти США геноцид не признают. Хотя в августе 2017 года соощалось, что глава американского штата Айова Ким Рейнолдс подписала декларацию о признании геноцида армян в Османской империи.

Геноцид армянского народа в Османской Турции первым в 1965 году признал Уругвай, а затем – около 20 государств, в том числе Россия. В июне 2016 года Германия признала геноцидом преступления Османской империи против армян в 1915 году. В феврале 2018 года к ней присоединились Нидерланды.