Роухани назвал истинную цель американской «помощи» Ближнему Востоку

Власти США занимаются «разграблением ресурсов» арабского мира, и потому американцы должны покинуть регион, заявил Ирана Хасан Роухани.

Роухани заявил, что «некоторые полагают, будто Белый дом принимает разные решения, касающиеся судьбы Ближнего Востока», однако «на самом деле Запад хочет разграбить ресурсы арабского мира», передает ТАСС со ссылкой на агентство Tasnim.

Он добавил, что западные страны «никогда не обеспечивали безопасность в регионе», и вспомнил про «опустошенный Афганистан, агрессию против Ирака, господство терроризма в ближневосточных государствах».

Роухани также обратился к президенту США Дональду Трампу, заявив, что он ничего не знает о политике и законах, передает телеканал Al Manar.

По мнению президента Исламской Республики, военные США «ищут источники финансирования для пребывания в Сирии», а «уход Вашингтона из региона восстановит стабильность и безопасность».

Напомним, ранее Трамп заявил, что Иран и Россия создают «проблемы» на Ближнем Востоке, а консультант Вашингтонского института ближневосточной политики Деннис Росс заявил, что Россия провоцирует масштабную войну в данном регионе.