Делегация грузинской оппозиции посетит Москву в мае

Депутаты оппозиционного грузинского «Альянса патриотов» в середине мая посетят Москву для обсуждения актуальных вопросов двусторонних связей Грузии и России, между которыми нет дипломатических отношений после войны 2008 года, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Глава парламентской фракции «патриотов» Георгий Ломия уже находится в Москве и готовит визит коллег. Он уклонился от уточнений, с кем именно в столице России проведут встречи его коллеги, сообщила телекомпания «Рустави-2».

При этом оппозиционеры требуют, чтобы направляющейся в Москву группе депутатов присвоили официальный статус. Правящая «Грузинская мечта» отказывается это сделать.

В прошлом году депутаты «Альянса патриотов» дважды посетили Москву, тем самым восстановив возобновление политических контактов, прерванных войной. Они объяснили необходимость переговоров с российской стороной тем, что без вовлечения России Грузия не сможет решить вопрос возвращения Абхазии и Южной Осетии.

В парламенте Грузии «патриоты» имеют шесть мандатов из 150.