Трамп произнес тост в честь дружбы США и Франции

Президент США Дональд Трамп произнес тост в честь дружбы Франции и США во время торжественного ужина вместе с французским лидером Эммануэлем Макроном.

Трамп предложил поднять бокалы за то, чтобы дружба между США и Францией стала «еще глубже», а родство «еще сильнее», передает RT.

.@POTUS delivers a toast at state dinner: "May our friendship grow even deeper. May our kinship grow even stronger. And may our sacred liberty never die. God bless you. God bless France. God bless our alliance. And God bless America." pic.twitter.com/ex17e32fDR — Fox News (@FoxNews) 25 апреля 2018 г.

«И пусть наша священная свобода никогда не умргт. Да благословит вас Бог. Да благословит Бог Францию. Пусть Бог благословит наш союз и благословит Америку», – сказал американский президент.

Макрон находится в США с официальным визитом с понедельника.

Во вторник президенты посадили во дворе Белого дома саженец дуба, привезенный из Франции в подарок. Фото высадки дерева стало мемом в Сети.