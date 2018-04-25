Пушков резко ответил на угрозы генсека Совета Европы

Совет Европы должен задуматься о том, как наладить отношения с Москвой, чтобы не лишиться и российских денег, и самой России, заявил сенатор Алексей Пушков.

Пушков написал в Twitter, что «ПАСЕ надо не резолюции множить, а думать, как вернуть Россию»; в противном же случае Совет Европы может «не только лишиться российских денег, но и России как таковой».

Напомним, Россия приостановила выплаты в бюджет Совета Европы до «безусловного восстановления в полном объеме полномочий делегации Федерального собрания России в Парламентской ассамблее Совета Европы».

После этого ПАСЕ признала наличие финансовых трудностей, возникших после отказа России платить часть взноса за 2018 год. Во вторник генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд пригрозил наказать Россию за невыплату взносов.