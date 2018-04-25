Боевики похитили замглавы Олимпийского комитета Ирака

Замглавы Олимпийского комитета Ирака и глава федерации бокса страны Башар Мустафа был похищен неизвестными боевиками.

Как сообщает курдский телеканал Rudaw, Мустафу похитили вооруженные люди по дороге из города Кербела в Багдад, передает РИА «Новости». В Кербелу он ездил на похороны одного из членов федерации бокса.

Семья Мустафы не располагает пока никакими сведениями о похищении.

Напомним, в декабре 2015 года в Ираке похитили членов правящей семьи Катара.