Минкомсвязи установило порядок передачи биометрических данных силовикам

Минкомсвязи разработало проект постановления правительства, которым устанавливается порядок предоставления оператором единой системы персональных и биометрических данных граждан по запросу МВД и ФСБ.

В документе, опубликованном, на портале проектов нормативно-правовых актов, указано, что оператор (которым в марте был назначен «Ростелеком») должен будет обеспечивать сбор, обработку, хранение биометрических персональных данных и проверку их соответствия первичным биометрическим образцам, передает РИА «Новости».

В проекте постановления указано, что оператор единой биометрической системы обязан предоставлять сведения в МВД и ФСБ в целях обеспечения обороны страны, безопасности государства, а также охраны правопорядка и противодействия терроризму. Предполагается, что данный документ вступил в силу 30 ноября 2018 года.

Напомним, 19 февраля вице-президент по развитию «Ростелекома» Александр Айвазов заявил, что Единая биометрическая система идентификации личности по голосу и фото начнет свою работу с 1 июля.