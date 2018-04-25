G7 посоветовала Facebook и Google агрессивнее бороться с экстремизмом

Крупные технологические компании и социальные медиа могут быть более агрессивны в борьбе с экстремизмом, заявили министры безопасности стран G7.

Их позицию озвучил министр общественной безопасности и гражданской защиты Канады Ральф Гудейл, передает ТАСС.

По мнению G7, компании, подобные Facebook и Google, продемонстрировали «определенный прогресс» в борьбе с экстремистскими материалами, но G7 «хочет видеть больше».

Напомним, глава американской компании Facebook Марк Цукерберг в ходе слушаний в комитете Палаты представителей Конгресса США по энергетике и торговле принес извинения за то, что не сделал достаточно для предотвращения использования соцсети во вред.