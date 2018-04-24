На борьбу с «вмешательством России» на выборах в США бросят нацгвардию

Праймериз в конгресс США в Западной Виргинии будет проходить под надзором нацгвардии из-за подозрений в возможном вмешательстве России в выборы.

Секретарь штата Западная Виргиния, республиканец Мак Уорнер привлек представителя ВВС нацгвардии США, чтобы отражать возможные атаки на сети местного избиркома, передает Bloomberg.

Некоторые коллеги Уорнера по всей стране также привлекают нацгвардию, чтобы укрепить свою кибербезопасность к середине ноября, когда состоятся выборы в конгресс США, а также выборы 39 губернаторов штатов и территорий, сообщает издание.

Отмечается, что разведка США предупреждает о возможных попытках России вмешаться, как это было в ходе президентских выборов 2016 года.

Нацгвардия наращивает силы в сфере кибербезопасности. К следующему году она намерена создать кибер-подразделения в 38 штатах, с участием 3,8 тыс. солдат. Согласно отчету Rand Corp. за 2017 год, армия национальной гвардии США и резерв насчитывают более 100 тыс. человек, обладающих некоторой компетенцией в сфере кибернетики.

Ранее в апреле Демократическая партия США подала судебный иск к России, в котором отмечается, что представители кампании Трампа «сговорились» с российским правительством и его «шпионским агентством», чтобы нанести ущерб кандидату от демократов Хиллари Клинтон, после чего интернет-ресурсы партии были взломаны.

Ранее экс-директор ФБР Джеймс Коми заявил, что президент Трамп на самом деле уволил его за расследование «российского дела» о якобы имевшем место вмешательстве Москвы в выборы в США в 2016 году.

В марте сообщалось, что спецкомитет по разведке палаты представителей конгресса США проголосовал за прекращение расследования «вмешательства» России в президентские выборы в Штатах 2016 года. Доказательств сговора команды Трампа с Москвой обнаружено не было.