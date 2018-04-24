Турчинов использовал русских классиков для военной пропаганды против России

Глава СНБО Украины Александр Турчинов написал небольшое «эссе-размышление» на русском языке, в котором заявил, что для русских война стала «формой самореализации»; вывод он сделал на основании всего лишь одного отрывка из книги Льва Толстого «Хаджи Мурат».

Он заявил, что российский «политический и интеллектуальный бомонд» «очень нервно» смог пережить «непатриотический выпад русского классика Михаила Юрьевича Лермонтова» - Турчинов имеет в виду стихотворение «Прощай, немытая Россия».

«Попытки объяснить, что все-таки имел в виду Лермонтов, … не позволили имперским пропагандистам убедительно «отмыть» отечество на фоне построения целостной картины величия и вселенского мессианства российского народа», – написал он в своем Facebook.

По его словам, русская классическая литература раскрывает русскую душу лучше всего. Из всей русской литературы он взял только один отрывок – из произведения «Хаджи Мурат» Льва Толстого о разоренном русскими военными чеченском селе.

По мнению Турчинова, «феномен российского народа» создали «страшная смесь ордынской жестокости, таежного хамства и многовековой рабской озлобленности».

«Он (народ) опасен и разрушителен, склонен к агрессии (бессмысленной и беспощадной). Тоталитарная форма государственности для него является необходимой системой сдерживания и укрощения», – пишет секретарь СНБО Украины.

Он заявил, что для русских «война стала формой самореализации», потому что тогда «не сдерживают, можно проявить свое нутро».

«Оккупация Кавказа, Западной Украины, Восточной Европы, Крыма, Донбасса... Все эти события похожи как по форме, так и по содержанию», – пишет Турчинов, основываясь на вырванном из контекста отрывке произведения.

Свое эссе он закончил словами о том, что сейчас «не хватает классиков в литературе, в журналистике, в политике и в жизни».

В июне 2017 году президент России Владимир Путин уже разъяснял украинским политикам смысл стихотворения «Прощай, немытая Россия». Тогда российский лидер заметил, что Лермонтов ехал на самом деле на российский Кавказ, и предположил, что Порошенко таким образом тонко дает понять, что «тоже от России никуда не собирается».