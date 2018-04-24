Полет прототипа украинского военного транспортника Ан-77 показали на видео

Украинский концерн «Антонов» показал в соцсетях вылет прототипа военно-транспортного самолета Ан-77 на авиашоу в Турции.

«Антонов» опубликовал в Facebook видео вылета прототипа самолета Ан-77 в турецкую Анталию, где самолет примет участие в Eurasia Airshow.

Сообщается, что с 25 по 29 апреля «Антонов» примет участие в международном авиашоу Eurasia-2018. Ан-178 и Ан-77 будут представлены как на статическом показе, так и в программе демонстрационного полета. Самолеты прибыли в Турцию 22 апреля.

Ан-77 – турбореактивный средний военно-транспортный самолет, модернизированная версия российского транспортного самолета короткого взлета и посадки Ан-70 под двигатели CFM56-5А1 и авионику мировых производителей.