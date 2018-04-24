У дома Гоголя в Одессе обрушилась крыша

Крыша дома в Одессе, где писатель Николай Гоголь писал второй том «Мертвых душ», рухнула, пробив пол второго этажа.

Как пишет местное издание «Думская», заброшенное здание на улице Гоголя, 11 в Одессе, где писатель работал над впоследствии им же сожженным вторым томом «Мертвых душ», вряд ли можно спасти. Недавно в здании обвалился очередной участок кровли, обрушившиеся конструкции повредили перекрытие.

Особняк был построен в 1836-1849 годах по проекту архитекторов Даллаклава и Шашина. После Великой отечественной войны там находился штаб военно-морского соединения, затем здание было переоборудовано моряками в жилое.

В 2005 году дом приняли в собственность города, часть жилых и нежилых помещений приватизировали и перепродали неким Семену Шлемису и Марине Гойфман, которые создали объединение собственников многоквартирного дома «Затишне» и пытались в судебном порядке заполучить дом на баланс, однако проиграли.

«Зато у чиновников появилась железная отмазка: мол, там же частные владельцы! Ну а здание тем временем пришло в полнейшую негодность. Кстати, до недавнего времени оно стояло открытым», – отмечается в публикации.

В марте горсовет Одессы подтвердил права на объект. Видимо, отмечает издание, «на него появились какие-то планы».